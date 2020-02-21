2020-02-21T15:43:03+03:00
Общество

Центр правовой помощи населению ПИУ РАНХиГС приглашает на бесплатные юридические консультации

Екатерина Семенова
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С началом нового года возобновил свою работу Центр правовой помощи населению Поволжского института управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС. Деятельность Центра направлена на оказание бесплатной правовой помощи нуждающимся. В первую очередь это малоимущие, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, безработные и иные социально уязвимые категории граждан. Прием проводят студенты ПИУ РАНХиГС под руководством опытных преподавателей-кураторов.

За 2019 год в Центре было рассмотрено более 260 обращений граждан по различным правовым вопросам. По каждому из них были даны разъяснения действующего законодательства, рекомендации по разрешению имеющихся у граждан правовых проблем. Стажерами Центра подготовлено более 50 правовых документов для граждан: исковые заявления, жалобы, обращения в органы власти и другие. Также проведен ряд мероприятий по правовому просвещению граждан: встречи с учащимися общеобразовательных учреждений, выступления в эфире областных радиостанций.

Прием граждан проводится на базе муниципальных органов власти, общественных приемных органов государственной власти и иных организаций.

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Правовая помощь оказывается бесплатно.

Предварительная запись на прием обязательна по телефону: 90-13-55 (Зеленский Павел Александрович).

ИСТОЧНИК KP.RU

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