2020-02-21T15:37:00+03:00
Общество

Саратовцы пожаловались на зебр-мошенников

Злоумышленники атакуют людей на проспекте Кирова
Дарья Вострикова
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Сегодня, 21 февраля, в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» анонимный местная жительница пожаловалась на мошенников в костюмах зебр, которые пристают к горожанам на проспекте Кирова.

Автор записи напомнила, что в Москве на Арбате ходят аниматоры и обряжаются животными, предлагают якобы фотографию бесплатно, а потом требуют от 500 рублей за один или два снимка.

Местная жительница рассказала, как во время прогулки с подругой видела такого же аниматора в Саратове.

- Мы заметили зебру и решили проследить. Она брала с ничего не подозревавших людей огромные деньги. В костюме был мужчина. Видели возле «Макдоналдса», будьте осторожны и не ведитесь на это, — предупредила она.

В доказательство своих слов автор публикации прикрепил снимки зебры.

В комментариях под записью местные жители удивились, как люди ведутся на это. По мнению Дмитрия Смита, если сначала сказали о бесплатности фото, то можно забрать снимки, а когда потребовали деньги, то оставить и уйти.

Пользователь под ником Konstantin Plahov объяснил, что 9 из 10 людей так поступят, а один испугается конфликта и проспонсирует мошенника.

Никита Данилов рассказал, что такая тема есть в туристических городах, но там никто не говорит об отсутствии оплаты, этот момент обходят. По его мнению, если прозвучала фраза «фотография бесплатно», то можно игнорировать все требования денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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