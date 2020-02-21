Бизнесмен отдал помещения РЭО ГИБДД Саратова, чтобы торговать документами для ОСАГО

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:41:31+03:00

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Арбитражный суд Саратовской области признал недействительной сделку о передаче помещений для РЭО ГИБДД УМВД Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, помещения находятся на Ново-Астраханском шоссе, 73е и на Большой Садовой, 168/174.

Оказалось, что они принадлежат частному предпринимателю Карпову, который передал их комитету по управлению имуществом, а тот на безвозмездной основе в УМВД. Однако по законодательству подразделения полиции имеют право располагаться только в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Проверка показала, что в непосредственной близости от РЭУ предприниматель открыл частные фирмы по оформлению документов, необходимых для ОСАГО.

- Организация предпринимательской деятельности на территории, занимаемой РЭО ГИБДД УМВД России по Саратову, способна породить у потенциальных потребителей услуг иллюзию большей степени надежности ИП Карпова В. Ю., ИП Таратун Ю. В. более высокого качества их услуг по сравнению с другими субъектами рынка, устойчивости и стабильности положения предпринимателей и организации, которые обычно ассоциируются в сознании потребителей со статусом властного органа — говорится в решении Арбитражного суда.

В итоге сделка была признана ничтожной. Арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU