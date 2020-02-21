Детсад в Балашове не был доступен для инвалидов
Отсутствовала направляющая полоса и мнемосхема
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Прокуратура Балашова выявила нарушения соблюдения законодательства при предоставлении правовых и социальных гарантий инвалидам в дошкольном учреждении.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, на входе в детсаде комбинированного вида в Балашове не было направляющей полосы на основных путях движения, а также информационной мнемосхемы.
Заведующего учреждением привлекли к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU