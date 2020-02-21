Детсад в Балашове не был доступен для инвалидов

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:29:08+03:00

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Прокуратура Балашова выявила нарушения соблюдения законодательства при предоставлении правовых и социальных гарантий инвалидам в дошкольном учреждении.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, на входе в детсаде комбинированного вида в Балашове не было направляющей полосы на основных путях движения, а также информационной мнемосхемы.

Заведующего учреждением привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU