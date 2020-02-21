Жительницы Саратовской области не готовы тратиться на мужчин

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:25:18+03:00

За подарок к 23 февраля женщины хотят отдать менее 500 рублей

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В преддверии Дня защитника Отечества «КП-Саратов» провела опрос среди жительниц Саратовской области, чтобы узнать, сколько они готовы потратить на подарки.

Голосование показало, что в основном представительницы прекрасного пола хотят отдать менее 500 рублей за презент любимому человеку, другу или коллеге.

На втором месте — ценовой диапазон в размере от 500 до 1 тыс. рублей и более 2 тыс. рублей.

Меньше всего девушек и женщин хотят заплатить от 1 до 2 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU