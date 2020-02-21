Жительницы Саратовской области не готовы тратиться на мужчин
За подарок к 23 февраля женщины хотят отдать менее 500 рублей
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В преддверии Дня защитника Отечества «КП-Саратов» провела опрос среди жительниц Саратовской области, чтобы узнать, сколько они готовы потратить на подарки.
Голосование показало, что в основном представительницы прекрасного пола хотят отдать менее 500 рублей за презент любимому человеку, другу или коллеге.
На втором месте — ценовой диапазон в размере от 500 до 1 тыс. рублей и более 2 тыс. рублей.
Меньше всего девушек и женщин хотят заплатить от 1 до 2 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU