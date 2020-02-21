В Саратове пройдет экскурсия по памятникам
Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества
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В Саратове 22 февраля пройдет экскурсия «Ребята с нашего двора», которая приурочена ко Дню защитника Отечества.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, сотрудники городского центра имени Столыпина проведут гостей по памятникам, посвященным выдающимся личностям города.
Участники экскурсии узнают больше о каждом человеке и достопримечательности.
Сбор — в 13:00 у памятника Кирова.
ИСТОЧНИК KP.RU