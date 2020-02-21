У саратовца украли еду и норковую шапку

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:19:59+03:00

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Полиция Ленинского района раскрыла кражу, которая произошла 17 февраля с 6:30 до 16:00 в доме на Пионерской улице в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестные лишили 58-летнего сварщика телефона, посуды, еды, цифрового спутникового приемника, норковой шапки и мужской зимней куртки.

Сумма ущерба составила 22,6 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 46-летний рецидивист, который во всем признался, на него завели уголовное дело.

Выяснилось, что он продал чужое имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU