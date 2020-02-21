У саратовца украли еду и норковую шапку
Преступник задержан
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Полиция Ленинского района раскрыла кражу, которая произошла 17 февраля с 6:30 до 16:00 в доме на Пионерской улице в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестные лишили 58-летнего сварщика телефона, посуды, еды, цифрового спутникового приемника, норковой шапки и мужской зимней куртки.
Сумма ущерба составила 22,6 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 46-летний рецидивист, который во всем признался, на него завели уголовное дело.
Выяснилось, что он продал чужое имущество.
ИСТОЧНИК KP.RU