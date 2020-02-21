В Саратове у сына повара отобрали телефон
Предполагаемый похититель задержан
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Полиция Фрунзенского района раскрыла грабеж у 15-летнего мальчика.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, о преступлении сообщила его мать, 36-летний повар.
Все произошло 16 февраля в 15:20 у одного из домов на проспекте Кирова у ребенка отобрали телефон марки Honor 20s стоимостью 19 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 33-летний рецидивист, который во всем признался. На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU