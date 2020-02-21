В Саратове на 3-й Дачной сносят незаконный ларек

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:27:20+03:00

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Сегодня, 21 февраля, рабочие начали сносить незаконно установленный ларек площадью 31 кв. м в районе 3-й Дачной.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в прошлом году владельца торговой точки ИП Казян обязали снести постройку, потому что срок аренды земельного участка, который принадлежит муниципалитету. Предпринимателя обязали в течение недели с момента вступления в силу решения арбитражного суда освободить землю, однако он этого не сделал.

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Поэтому в службу судебных приставов был направлен исполнительный лист и возбуждено исполнительное производство.

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Отметим, что по поручению главы города Михаила Исаева Саратов активно освобождают от незаконных построек.

Горожане согласны с тем, что нужно освобождать территорию от торговых павильонов, как у ДК Россия.

ИСТОЧНИК KP.RU