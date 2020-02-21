В Саратове на 3-й Дачной сносят незаконный ларек
Сегодня, 21 февраля, рабочие начали сносить незаконно установленный ларек площадью 31 кв. м в районе 3-й Дачной.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в прошлом году владельца торговой точки ИП Казян обязали снести постройку, потому что срок аренды земельного участка, который принадлежит муниципалитету. Предпринимателя обязали в течение недели с момента вступления в силу решения арбитражного суда освободить землю, однако он этого не сделал.
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Поэтому в службу судебных приставов был направлен исполнительный лист и возбуждено исполнительное производство.
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Отметим, что по поручению главы города Михаила Исаева Саратов активно освобождают от незаконных построек.
Горожане согласны с тем, что нужно освобождать территорию от торговых павильонов, как у ДК Россия.
ИСТОЧНИК KP.RU