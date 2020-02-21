Жительница Саратова возмутилась работой инвалида в такси

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:31:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Саратова возмутилось работой инвалида в такси.

В группе «Типичный Саратова» женщина, не пожелавшая представиться, опубликовала пост о водителе-инвалиде, который работает в такси, в машине на ручном управлении.

- Плакать хочется и ругаться. Насколько маленькими должны быть выплаты, чтобы инвалиду идти в такси работать? Фото прилагаю. Если будете публиковать, пожалуйста анонимно. Хотелось бы дать этому огласку, — написала автор.

Запись собрала немало комментариев, но по большей части они негативны в адрес автора сообщения. Саратовцы считают, что в работе мужчины нет ничего плохого — несмотря на инвалидность, он вполне может жить полноценно, в том числе, работать.

- Молодец! Не сидит на тротуаре и не просить на еду, а зарабатывает! Кстати, его авто оборудовала спец фирма у которой есть лицензия на переоборудование транспортных средств! — написал Андрей Сотников.

- Вы никогда не задумывались, что может быть дело не в выплатах, а в личном желании человека? В каком бы состоянии он ни был, ему всегда необходимо чем-то заниматься и быть кому-то нужным. Возможно человек просто работает, потому что ему это нравится.

Более того, многие люди с инвалидностью отказываются, чтобы их жалели или относились к ним иначе. Нужно научиться видеть в нём не "таксиста с инвалидностью", а самодостаточного человека, зарабатывающего деньги.

P. S. Это не означает, что государство должно выплачивать ему копейки, я сейчас о другой стороне вопроса, — отметила Валерия Пичуганова.

- И что? Даже если нормально по выплатам, то ему дома сидеть? Нравится человеку! Рубль опять же лишним не бывает. Настоящий мужчина, который не ноет, а делает дело. Отлично водит, значительно лучше многих таксистов, — заявил Никита Иванаев.

ИСТОЧНИК KP.RU