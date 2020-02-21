2020-02-21T13:31:37+03:00
Общество

Жительница Саратова возмутилась работой инвалида в такси

Она считает, что человека заставила работать нужда
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото соцсетейФото соцсетей
Изменить размер текста:

Жительница Саратова возмутилось работой инвалида в такси.

В группе «Типичный Саратова» женщина, не пожелавшая представиться, опубликовала пост о водителе-инвалиде, который работает в такси, в машине на ручном управлении.

- Плакать хочется и ругаться. Насколько маленькими должны быть выплаты, чтобы инвалиду идти в такси работать? Фото прилагаю. Если будете публиковать, пожалуйста анонимно. Хотелось бы дать этому огласку, — написала автор.

Запись собрала немало комментариев, но по большей части они негативны в адрес автора сообщения. Саратовцы считают, что в работе мужчины нет ничего плохого — несмотря на инвалидность, он вполне может жить полноценно, в том числе, работать.

- Молодец! Не сидит на тротуаре и не просить на еду, а зарабатывает! Кстати, его авто оборудовала спец фирма у которой есть лицензия на переоборудование транспортных средств! — написал Андрей Сотников.

- Вы никогда не задумывались, что может быть дело не в выплатах, а в личном желании человека? В каком бы состоянии он ни был, ему всегда необходимо чем-то заниматься и быть кому-то нужным. Возможно человек просто работает, потому что ему это нравится.

Более того, многие люди с инвалидностью отказываются, чтобы их жалели или относились к ним иначе. Нужно научиться видеть в нём не "таксиста с инвалидностью", а самодостаточного человека, зарабатывающего деньги.

P. S. Это не означает, что государство должно выплачивать ему копейки, я сейчас о другой стороне вопроса, — отметила Валерия Пичуганова.

- И что? Даже если нормально по выплатам, то ему дома сидеть? Нравится человеку! Рубль опять же лишним не бывает. Настоящий мужчина, который не ноет, а делает дело. Отлично водит, значительно лучше многих таксистов, — заявил Никита Иванаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове на 3-й Дачной сносят незаконный ларек
В Юбилейном полиция накрыла незаконную сауну
Жительница Саратова возмутилась работой инвалида в такси
Михаил Исаев объявил выговоры чиновникам после критики от Вячеслава Володина
В Саратовской области вновь ожидается снег
Экс-полицейский отделался исправительными работами за получение взятки
Двое приезжих обманули саратовские банки на 700 тыс. рублей
В саратовском музее сегодня открывается выставка детских рисунков о войне
В Саратове обнаружена «девочка-призрак»
В Саратове остановились четыре трамвайных маршрута
В Саратовской области назначено 29 новых судей
Спасатели помогли двум потерявшимся парням на поле под Балаковом
Саратовская спортсменка — чемпионка России по легкой атлетике
«Саратовгаз» призывает соблюдать правила газовой безопасности
Анонсировано отключение воды в Ленинском районе
В Малиновке под Аркадаком на пожаре из-за замыкания погиб пенсионер
УФАС выявило нарушения в аукционе на содержание дорог Саратова на 83 млн рублей
Утром на пожаре в Ртищеве сгорела женщина
Отключено отопление в доме на Шехурдина
В Саратове и Энгельсе вечером сбили двух женщин
В Кировском районе Саратова обсудили дизайн-проекты территорий для благоустройства
Балаковец проведет полгода в колонии за отказ отмечаться
Чепляев, Шинчук и Гугнюк: избраны новые руководитель и замы общественного совета ГУ МВД
Жительница Энгельса проведет пять лет в колонии за продажу наркотиков
В Саратове оправданная по делу о мошенничестве заведующая детсадом вновь попала под суд
В Саратове мужчина до смерти забил 92-летнюю бабушку