2020-02-21T13:03:19+03:00
Общество

В Саратовской области вновь ожидается снег

О наступлении весны говорить еще рано
Дарья Вострикова
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Погода в Саратовской области вновь сменит тепло на снег и промозглость.

Как рассказала «КП-Саратов» начальник отдела Гидрометцентра Светлана Цветайло, для региона характерна неустойчивая погода из-за прохождения атмосферного фронта.

Так, в субботу в Саратовской области будет переменная облачность без существенных осадков, ветер будет слабый переменных направлений со скоростью 1–5 м/с, ночью от 5 до 10 градусов мороза, а днем от -3 до +3.

В воскресенье в регионе будет облачная погода с прояснениями, в середине дня, начиная с западных районов области начнется движение атмосферного фронта, ожидаются осадки в Правобережье в виде мокрого снега, ближе к вечеру он придет в Саратов и районы, прилегающие к Волге, во второй половине ночи фронт переместиться на левый берег. Столбик термометра ночью опустится до -1…-6 градусов, а днем температура будет колебаться в значениях от -3 до +3.

Ветер подует с юго-запада и запада со скоростью 6–11 м/с, порывы достигнут 13–15 м/с. Ожидается ухудшение видимости до 500–1000 метров, гололед на дорогах.

Уже 24 февраля днем осадки прекратятся, температура будет колебаться в значениях от -3 до +2 градусов.

В Саратове ночью столбик термометра будет опускаться от -1 до -3 градусов, днем будет от -1 до +1 градуса.

Синоптик уточнила, что пока рано говорить о наступлении весны. Погода на территории Саратовской области это аномально теплая зима, до конца месяца также будет превышение климатической нормы на 8-10 градусов. Она составит -9…-11 градусов.

Жителям региона еще придется переживать череду слабоморозных дней и оттепели, неоднократных осадков в виде снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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