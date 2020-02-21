Двое приезжих обманули саратовские банки на 700 тыс. рублей

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:31:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове вынесен приговор жителям Воронежа и Красноярского края.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, их признали виновными в крупном мошенничестве группой лиц по предварительному сговору, покушении на мошенничество, подделке документов.

С 30 мая по 4 июня воронежец купил через интернет бланки документов для оформления кредитных договоров. Также он приобрел у неизвестного паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство.

После этого мужчина внес в кредитный договор ложные данные о месте работы и зарплате человека, на чье имя он купил паспорт, и подписался от имени директора фирмы, а также поставил печать.

Полученный документ он передал сообщнику, жителю Краснодарского края, чтобы тот предоставлял их в банки Саратова якобы от своего имени.

В итоге мужчина получил кредит на 337 148 рублей в одном банке и 370 тыс. рублей — в другом. После этого жителя Красноярского края задержали правоохранители.

Суд отправил жителя Воронежа в колонию общего режима на два года. А жителя Краснодарского края — на год и восемь месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU