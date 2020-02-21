В саратовском музее сегодня открывается выставка детских рисунков о войне
В парке «Россия — моя история» сегодня, 21 февраля, открывается выставка рисунков «Война. Победа. Память».
- Общими усилиями детей и родителей были отобраны семейные фотографии и воспоминания, которые были положены в основу создания портретов, — говорится в афише экспозиции.
На выставке будет представлено более 50 рисунков, которые создали ребята из студии «Акварель» Дома детского творчества Волжского района Саратова.
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Каждая работа посвящена участвовавшим в Великой отечественной войне родственникам маленьких художников.
Открытие выставки состоится в 16:00.
ИСТОЧНИК KP.RU