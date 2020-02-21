В Саратове обнаружена «девочка-призрак»

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:30:08+03:00

У ребенка не было даже свидетельства о рождении

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Прокуратура Ленинского района обнаружила в одной из саратовских семей десятилетнего «ребенка-призрака».

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, на девочку не было ни одного документа, удостоверяющего личность, он не посещал школу и сад и ни разу не была в поликлинике.

В регионе есть нарушения в работе органов системы профилактики при выявлении фактов семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними. Самым распространенным является ненадлежащий обмен информацией между уполномоченными органами и учреждениями, формализм в работе с семьями, упущения при раннем выявлении признаков безнадзорности несовершеннолетних.

Отметим, что в 2019-2020 годах было выявлено более 200 нарушений в этой сфере, внесено 63 представления.

В 2019 году 164 жителей Саратовской области лишились прав на 182 детей, 59 родителей ограничены в правах на 67 детей. В этом же году было возбуждено 52 уголовных дела за жестокое обращение с детьми.

Кроме того, выявлено 30 семей, где родители употребляют наркотики. Полицейские должны были проводить с ними работу, однако этого не происходило. После внесения представления в ГУ МВД России по Саратовской области к дисциплинарной ответственности привлекли четырех человек.

ИСТОЧНИК KP.RU