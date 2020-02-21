В Саратове остановились четыре трамвайных маршрута

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:08:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове сегодня, 21 февраля, прервалось движение трамваев №№3, 9, 10 и 11. Инцидент произошел в 12:45.

- Вагоны стоят около остановки «Рахова» из-за ДТП, — сообщили в группе электротранспорта в соцсети «ВКонтакте».

«Тройки» ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, а из центра движения нет. Трамваи №№9 и 10 от своих конечных идут только до Детского парка. «Одиннадцатые» следуют из Солнечного до улицы Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU