2020-02-21T12:27:07+03:00
Общество

В Саратовской области назначено 29 новых судей

Об этом гласят два указа президента РФ
Дарья Вострикова
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Вчера, 20 февраля, президент России Владимир Путин подписал два указа о назначениях судей в РФ.

Согласно текстам документов, на шестилетний срок полномочий назначена заместитетелм председателя Заводского районного суда Саратова Татьяна Мидошина, председателем Петровского городского суда — Алексей Черемисин, зампредом Энгельсского районного суда— Вера Жаворонкова.

Судьями Саратовского областного суда стали: Наталья Артемова, Иван Голубев, Юлия Зотова, Ксения Сугробова, Светлана Аракчеева, Светлана Климова, Светлана Гоголева, Дарья Кудряшова, Наталья Савицкая, Наталья Балабашина.

В Первый кассационный суд общей юрисдикции назначены: Елена Бутко, Вера Заева, Елена Колесниченко, Вера Лемякина, Ольга Найденова, Елена Павлова, Владислава Софронова, Татьяна Шумакова, Дмитрий Щадных, Елена Козловская, Ольга Подгорнова, Владислав Ванин.

Судьей Балаковского райсуда назначена Марина Михайлова, Кировского районного суда Саратова — Дмитрий Пивченко, Пугачевского райсуда — Андрей Панков.

Ольга Мрастьева стала судьей Арбитражного суда Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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