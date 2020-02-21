Спасатели помогли двум потерявшимся парням на поле под Балаковом

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:56:31+03:00

Их отправили домой на попутном транспорте

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В Балаковском районе Саратовской области спасатели помогли выбраться двум заблудившимся в поле парням.

Фото облспаса

- Был организован выезд на поиск двоих потерявшихся 23 и 28 лет. Их нашли в поле в районе села Солянка и эвакуировали, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

От медпомощи парни отказались. Их отправили домой, в поселок Тургеневский, попутным транспортом.

Фото облспаса

ИСТОЧНИК KP.RU