Спасатели помогли двум потерявшимся парням на поле под Балаковом
Их отправили домой на попутном транспорте
Фото облспаса
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В Балаковском районе Саратовской области спасатели помогли выбраться двум заблудившимся в поле парням.
Фото облспаса
- Был организован выезд на поиск двоих потерявшихся 23 и 28 лет. Их нашли в поле в районе села Солянка и эвакуировали, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.
От медпомощи парни отказались. Их отправили домой, в поселок Тургеневский, попутным транспортом.
Фото облспаса
ИСТОЧНИК KP.RU