Саратовская спортсменка — чемпионка России по легкой атлетике
Соревнование проходит среди лиц с интеллектуальными нарушениями
Фото соцсетей
Изменить размер текста:
Саратовская спортсменка Галина Ранделина стала чемпионкой России по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политике и спорта, Ранделина показала результат 1.01.97 на дистанции 400 метров.
Чемпионат проходит в Саранске.
Спортсменка готовится в ГБУСО «СШОР «Надежда Губернии». Кроме нее, в состязаниях принял участие воспитанник этой же школы Дмитрий Бисеров. Он занял десятое место на дистанции.
Тренирует спортсменов Марина Бочкарева.
ИСТОЧНИК KP.RU