Саратовская спортсменка — чемпионка России по легкой атлетике

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:25:24+03:00

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Саратовская спортсменка Галина Ранделина стала чемпионкой России по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политике и спорта, Ранделина показала результат 1.01.97 на дистанции 400 метров.

Чемпионат проходит в Саранске.

Спортсменка готовится в ГБУСО «СШОР «Надежда Губернии». Кроме нее, в состязаниях принял участие воспитанник этой же школы Дмитрий Бисеров. Он занял десятое место на дистанции.

Тренирует спортсменов Марина Бочкарева.

ИСТОЧНИК KP.RU