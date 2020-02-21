2020-02-21T11:43:47+03:00
Общество

«Саратовгаз» призывает соблюдать правила газовой безопасности

Екатерина Семенова
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2 марта 2020 года АО «Саратовгаз» отметит свой юбилей. 75 лет компания заботится о благополучии жителей Саратова, наполняя их дома уютом и теплом. Основной задачей в работе газовиков было и остается обеспечение безопасности населения при использовании бытовых газовых приборов.

Компания «Саратовгаз» напоминает, что потребителям «голубого топлива» необходимо четко следовать жизненно важным правилам эксплуатации бытового газового оборудования. Особое внимание следует уделять наличию тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Для ее проверки нужно поднести листок бумаги к отверстию в дымоходе и вентканале. Если он «приклеится», тяга есть. В противном случае пользоваться газовыми приборами запрещается.

Во время работы газового оборудования необходимо проветривать помещение. Недостаток свежего воздуха приводит к скоплению в нем угарного газа. Это очень опасное для жизни человека вещество, отравление которым может вызвать летальный исход. Кроме того, отсутствие притока кислорода способствует возникновению эффекта обратной тяги. Такое явление особенно актуально для помещений, в которых одновременно установлены принудительная вытяжка и газовая колонка. Синхронная работа этих приборов при закрытых окнах приводит к опрокидыванию тяги и концентрации угарного газа.

По всем вопросам, касающимся замены, ремонта, установки газового оборудования можно обратиться в эксплуатационные службы АО «Саратовгаз, которые находятся по адресам:

- улица Челюскинцев, 52, телефон: 23-29-94 (для жителей Волжского, Кировского, Фрунзенского районов);

- проспект Энтузиастов, 64Б, телефон: 92-17-02 (для жителей Заводского, Октябрьского районов);

- улица Ипподромная, 16а, телефон: 38-00-65 (для жителей Ленинского района).

Потребители также могут воспользоваться услугами «Единого окна», расположенного по адресу: Саратов, улица Орджоникидзе, 26, кабинет 204. Телефон: 8 (8452) 96-39-20. Специалисты Службы дадут необходимые консультации и оформят заявление. Все последующие этапы сотрудники возьмут на себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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