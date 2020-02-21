В Малиновке под Аркадаком на пожаре из-за замыкания погиб пенсионер
В Саратовской области следователи организовали доследственную проверку по факту гибели мужчины на пожаре.
- По предварительным данным, жители Малиновки заметили возгорание одного из частных домов сегодня, 21 февраля, около пяти утра. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь и нашли тело 78-летнего хозяина дома на веранде. На трупе были следы термического воздействия, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Предполагается, что пожар начался с веранды, а причиной стало замыкание проводки.
Фото СУ СКР по Саратовской области
В рамках проверки назначена судмедэкспертиза, которая установит точную причину смерти пенсионера. По результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU