2020-02-21T11:09:14+03:00
Происшествия

В Малиновке под Аркадаком на пожаре из-за замыкания погиб пенсионер

Возгорание началось с веранды
Ольга Симонова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратовской области следователи организовали доследственную проверку по факту гибели мужчины на пожаре.

- По предварительным данным, жители Малиновки заметили возгорание одного из частных домов сегодня, 21 февраля, около пяти утра. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь и нашли тело 78-летнего хозяина дома на веранде. На трупе были следы термического воздействия, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Предполагается, что пожар начался с веранды, а причиной стало замыкание проводки.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

В рамках проверки назначена судмедэкспертиза, которая установит точную причину смерти пенсионера. По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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