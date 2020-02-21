Утром на пожаре в Ртищеве сгорела женщина

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:34:57+03:00

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В Ртищеве Саратовской области на пожаре погибла женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла утром в пятницу, 21 февраля.

Соседи заметили возгорание в доме на улице Степана Разина, где проживала 52-летняя женщина. После тушения пожара на полу было найдено тело хозяйки с ожогами.

Фото СУ СКР по Саратовской области

На место выезжали следователи СУ СКР, которые осмотрели труп. По предварительной версии, причиной возгорания стало замыкание проводки.

Фото СУ СКР по Саратовской области

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU