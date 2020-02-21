В Саратове и Энгельсе вечером сбили двух женщин

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:47:41+03:00

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В Саратове и Энгельсе вчера вечером, 20 февраля, были сбиты две женщины. Об этом сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

У дома №326/1 по улице Большая Горная в 20:10 27-летний водитель Chevrolet на пешеходном переходе сбил 45-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали.

Еще одна авария произошла в 16:40 у дома №139 по улице Тельмана.

36-летний шофер Kia Sorento наехал на 50-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Гражданку после оказания медпомощи отпустили лечиться на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU