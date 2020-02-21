Балаковец проведет полгода в колонии за отказ отмечаться

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:50:49+03:00

В отношении мужчины установили надзор до марта 2020 года

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Суд признал 39-летнего балаковца виновным в несоблюдении ограничений административного надзора.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в 2018 году в отношении мужчины установили надзор до 7 марта 2020 года.

Однако гражданин неоднократно нарушал ограничения, а в марте был привлечен к ответственности за совершение правонарушения, посягающего на общественный порядок и безопасность.

Теперь злоумышленник проведет полгода в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU