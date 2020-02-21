Балаковец проведет полгода в колонии за отказ отмечаться
В отношении мужчины установили надзор до марта 2020 года
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Суд признал 39-летнего балаковца виновным в несоблюдении ограничений административного надзора.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в 2018 году в отношении мужчины установили надзор до 7 марта 2020 года.
Однако гражданин неоднократно нарушал ограничения, а в марте был привлечен к ответственности за совершение правонарушения, посягающего на общественный порядок и безопасность.
Теперь злоумышленник проведет полгода в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU