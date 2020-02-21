Жительница Энгельса проведет пять лет в колонии за продажу наркотиков

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:22:51+03:00

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Суд признал 49-летнюю жительницу Энгельса виновной в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере и покушении на продажу веществ в крупном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, она приобрела у неизвестного лица 142,12 грамма марихуаны.

Часть «травки» она продала 12 июля двум гражданам, которых знала ранее.

Оставшиеся 93,9 грамма наркотиков гражданка хранила при себе, чтобы сбыть позже,

Теперь злоумышленница проведет пять лет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU