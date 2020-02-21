В Саратове оправданная по делу о мошенничестве заведующая детсадом вновь попала под суд

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:12:13+03:00

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В Заводском районе Саратова суд будет рассматривать дело о мошенничестве. Фигурантом является заведующая детсадом.

- Ранее в отношении нее уже было возбуждено дело. Женщину обвиняли в том, что она с октября 2018 по март 2019 года с использованием служебного положения похитила из бюджета 48 тыс. рублей. Во время заседания сторона защиты предоставила товарные чеки и платежные документы, не подтверждающие корыстные мотивы подсудимой. Женщину оправдали, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Однако гособвинитель подал жалобу. Апелляционная инстанция установила факты, которые опровергли приобретение товаров на нужды детсада.

Оправдательный приговор заведующей отменили. Дело будет рассматриваться заново в ином составе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU