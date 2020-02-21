2020-02-21T09:11:23+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина до смерти забил 92-летнюю бабушку

Причиной стала внезапная ссора
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове завершено расследование уголовного дела об убийстве по неосторожности пожилой женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, обвиняемый — 31-летний житель Ленинского района.

По версии следствия, в мае 2019 года он поссорился с 92-летней бабушкой у нее дома. Мужчина избил пожилую женщину кулаками по голове, груди и рукам. Пострадавшая скончалась в больнице.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Утром на пожаре в Ртищеве сгорела женщина
Отключено отопление в доме на Шехурдина
В Саратове и Энгельсе вечером сбили двух женщин
В Кировском районе Саратова обсудили дизайн-проекты территорий для благоустройства
Балаковец проведет полгода в колонии за отказ отмечаться
Чепляев, Шинчук и Гугнюк: избраны новые руководитель и замы общественного совета ГУ МВД
Жительница Энгельса проведет пять лет в колонии за продажу наркотиков
В Саратове оправданная по делу о мошенничестве заведующая детсадом вновь попала под суд
В Саратове мужчина до смерти забил 92-летнюю бабушку
В детском саду Ртищевского района детей кормили подозрительными крупами
В Энгельсе столкнулись Nissan Almera и Opel Astra
Жительница Дергачей заплатит 6 тыс. рублей за мат в адрес полицейского
Жители Заводского района выбрасывают мусор рядом с детсадами
Глава Ленинского района вручила ветеранам и труженикам тыла юбилейные медали
Саратовец получил наказание за «соль» в сигаретах
Средний возраст мужчины в Саратовской области - 38,6 года
В Краснопартизанском районе парень угнал ВАЗ
В Энгельсском районе обнаружили зараженный сафлор
Безработный грабитель не устоял перед женским парфюмом в Саратове
Саратовские синоптики обещают теплый день
Пропала девочка: в Саратовской области разыскивают 15-летнюю Дарью Пономареву
Следователи начали проверку гибели мужчины в шахте лифта в Балакове
Алексеев: Власти на местах стоит больше внимания уделять диалогу с людьми
В Балакове грузчика мебели затащило в шахту вслед за уехавшим лифтом: жуткая смерть
Гагарин, Че Гевара и Пресли: в Саратове назвали главных героев ХХ века
Бывшего директора «Стройинтерсервиса» отправили в колонию на пять лет
Парк покорителей космоса под Энгельсом должен открыться к 12 апреля 2021 года
Панков: Володин пригласил учителей и студентов вместе создавать Парк покорителей космоса
В Энгельсе предприятие российского уровня показало краш-тест своего транспорта