В Саратове мужчина до смерти забил 92-летнюю бабушку

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:11:23+03:00

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В Саратове завершено расследование уголовного дела об убийстве по неосторожности пожилой женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, обвиняемый — 31-летний житель Ленинского района.

По версии следствия, в мае 2019 года он поссорился с 92-летней бабушкой у нее дома. Мужчина избил пожилую женщину кулаками по голове, груди и рукам. Пострадавшая скончалась в больнице.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU