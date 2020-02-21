В Саратове мужчина до смерти забил 92-летнюю бабушку
Причиной стала внезапная ссора
Изменить размер текста:
В Саратове завершено расследование уголовного дела об убийстве по неосторожности пожилой женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, обвиняемый — 31-летний житель Ленинского района.
По версии следствия, в мае 2019 года он поссорился с 92-летней бабушкой у нее дома. Мужчина избил пожилую женщину кулаками по голове, груди и рукам. Пострадавшая скончалась в больнице.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU