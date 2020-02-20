2020-02-20T18:31:15+03:00
Общество

Гагарин, Че Гевара и Пресли: в Саратове назвали главных героев ХХ века

Прошла встреча о строительстве Парка покорителей космоса
Екатерина Семенова
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Сергей КапковСергей КапковФото: Александр Уриевский
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Руководитель «Центра исследования экономики культуры и городского развития» МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Капков рассказал саратовцам о проекте Парка покорителей космоса, который вскоре начнут строить в Энгельсском районе.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Сергея Капкова представил Вячеслав Володин, спикер Госдумы, который открыл встречу с учителями и студентами в парке «Россия — моя история».

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

- Гагарин для Саратова и России значат больше, чем Пушкин для русской литературы. Это одна из трех положительных в массовом сознании личностей, которые характеризуют XX век, — уверен Сергей Капков.

Кроме Юрия Гагарина в этот список вошли кубинский революционер Эрнесто Че Гевара и американский певец Элвис Пресли.

Что касается парка, то по плану он будет состоять их трех частей: мемориальной, образовательной и развлекательной. Финансирование также разделено: 875 млн рублей выделяет федеральный бюджет, а 420 млн — частные инвестиции.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

К числу разработчиков парка примкнул профессор Гарвардского университета, который в свое время назвал сына Юрием в честь Гагарина.

- У всего населения мира должна быть четкая ассоциация Гагарин — Саратов, — заявил Сергей Капков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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