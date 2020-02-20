Бывшего директора «Стройинтерсервиса» отправили в колонию на пять лет

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:11:49+03:00

Он обманывал дольщиков более восьми лет

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В Саратове вынесен приговор 56-летнему бывшему генеральному директору ЗАО «Стройинтерсервис».

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, его признали виновным в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Суд установил, что мужчина заведомо знал, что его фирма не сможет достроить многоквартирные дома, давал указания сотрудникам заключать новые договоры с дольщиками. Это длилось с лета 2007 года по декабрь 2015 года.

Полученные орт дольщиков деньги он использовал не на строительство, а похищал. От его действий пострадали более 340 человек на сумму более 360 млн рублей.

Кроме того, предприятие накопило долги по зарплате и по налогам.

Общая сумма ущерба составила 744 млн рублей.

Суд приговорил его к пяти годам в колонии строгого режима, а также штрафу на 300 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU