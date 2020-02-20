2020-02-20T17:59:22+03:00
Общество

Парк покорителей космоса под Энгельсом должен открыться к 12 апреля 2021 года

Такую задачу поставил спикер Госдумы Вячеслав Володин
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 20 февраля, встретился с преподавателями истории и студентами исторических факультетов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», встреча состоялась в парке «Россия — моя история», и главной темой обсуждения стало строительство Парка покорителей космоса.

Напомним, Парк покорителей космоса должен появится на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина. Планируется, что первый этап завершится к 12 апреля 2021 года.

- На будущий год, в год 60-летия первого полета человека в космос Парк покорителей космоса должен быть открыт. Надеюсь, вы будете об этом рассказывать в своих школах, — обратился Володин к педагогам.

Он отметил, что полет Юрия Гагарина — это не просто часть нашей истории, но и этап развития мировой цивилизации. При этом Володин отметил тот факт, что Юрий Гагарин тесно связан с Саратовом.

- Валентина Терешкова рассказывала, что Гагарин всегда считал Саратов своей второй малой родиной. Наш моральный долг реализовать этот проект, — отметил Володин.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Председатель ГД призвал участников встречи вносить предложения и задавать вопросы

По словам Володина, пока нет очереди из желающих помогать в строительстве объекта. Но известный олигарх Роман Абрамович выразил готовность к участию в проекте.

- Он уехал отсюда маленьким, но тут похоронена его бабушка. Когда мы обсуждали проект и вспомнили о Саратове, то, что это все-таки его Родина, это стало решающим фактором, — рассказал Володин.

После этого он отправился на очередную встречу — с руководителями промышленных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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