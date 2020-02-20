2020-02-20T17:25:36+03:00
Общество

МегаФон открыл в Самаре первый региональный Центр бизнес-возможностей

Екатерина Семенова
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В офисе на Московском шоссе, 15 открылось цифровизированное пространство, где представлено более 50 решений для бизнеса.

Федеральный проект Центров бизнес-возможностей — часть цифровой трансформации, которую МегаФон реализует не первый год, чутко реагируя на изменения рынка и потребности клиентов. Мы создаем технически оснащенные пространства, где клиенты могут протестировать наши услуги и пообщаться с экспертами, чтобы найти оптимальные решения своих бизнес-задач.

В Центре бизнес-возможностей воссоздана модель современных условий, в которых владелец бизнеса ежедневно вынужден решать множество задач — в зоне ожидания аэропорта, на завтраке в кафе, на производстве и в собственном офисе.

В первой зоне представлены решения для офиса. Виртуальная телефония, умная реклама, контроль автопарка, даже цифровой подбор персонала и цифровой юрист. Благодаря этим услугам в интуитивно удобном интерфейсе клиент сможет быстро решить ряд рабочих вопросов и держать процесс под контролем.

Вторая зона, в которой бизнесмены бывают очень часто, — аэропорт. Время ожидания вылета обычно используется для работы с документами. Подписать их с телефона из любой точки мира позволит Мобильная электронная подпись. Телефон уже не просто средство связи — это идентификатор. Авторизоваться в личном кабинете, купить товар онлайн или подписаться на издание — для этого не нужно знать ничего, кроме своего номера. С услугой Mobile Connect можно моментально и безопасно идентифицироваться на любом интернет-ресурсе всего в несколько кликов. А решение Антивзлом позволит не опасаться за сохранность своих данных при работе в открытых Wi-Fi-сетях.

Следующая зона — кафе — идеальная обстановка для комфортного общения. Поэтому для особенно качественной связи здесь расположены мобильные базовые станции, усиливающие сигнал, — фемтосоты. Также для удобства оплаты есть онлайн-кассы.

- Я рада, что бизнес Поволжья получил доступ к целой экосистеме высокотехнологичных решений. Центр открыт для консультаций c экспертами МегаФона, тестирования работы услуг на различных носителях, чтобы выбрать наиболее эффективные решения актуальных задач бизнеса любого масштаба, также доступен разбор реальных кейсов. Наша миссия — помогать корпоративным клиентам развивать их бизнес, достигать высоких результатов, и мы создаем для этого новые возможности, — комментирует Елена Нечаева, директор по управлению продажами и стратегическими проектами на корпоративном рынке компании «МегаФон».

Записаться на тест-драйв и ознакомиться с расписанием демонстраций Центра бизнес-возможностей можно здесь.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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