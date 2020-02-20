Красноармейск отправился на карантин из-за бешеной кошки
Теперь в радиусе 500 метров будут проведены специальные мероприятия
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В Красноармейске Саратовской области территорию отправили на карантин из-за бешеной кошки. Об этом говорится в постановлении губернатора.
Животное пало на территории личного подсобного хозяйства на улице Кирова, 92. Из-за этого в радиусе 500 метров с 18 февраля объявлен карантин.
Теперь оттуда нельзя вывозить собак и кошек, проводить выставки. Также всем восприимчивым животным проведут вакцинацию. Тех, кто успел заболеть, умерщвлят, а трупы сожгут. Место, где пала заболевшая кошка, будут дезинфицировать.
ИСТОЧНИК KP.RU