Красноармейск отправился на карантин из-за бешеной кошки

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:15:49+03:00

Теперь в радиусе 500 метров будут проведены специальные мероприятия

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В Красноармейске Саратовской области территорию отправили на карантин из-за бешеной кошки. Об этом говорится в постановлении губернатора.

Животное пало на территории личного подсобного хозяйства на улице Кирова, 92. Из-за этого в радиусе 500 метров с 18 февраля объявлен карантин.

Теперь оттуда нельзя вывозить собак и кошек, проводить выставки. Также всем восприимчивым животным проведут вакцинацию. Тех, кто успел заболеть, умерщвлят, а трупы сожгут. Место, где пала заболевшая кошка, будут дезинфицировать.

ИСТОЧНИК KP.RU