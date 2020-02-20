В Саратове на следующей неделе начнется акция «Перекресток»
Она направлена на снижение общего числа ДТП при проезде перекрестков
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В Саратове 24 и 25 февраля пройдет акция ГИБДД «Перекресток».
- Профилактическое мероприятие направлено на обеспечение соблюдения участниками дорожного движения ПДД, а также снижение общего числа ДТП при проезде перекрестков, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города.
Горожанам напоминают о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU