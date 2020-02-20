В Саратове на следующей неделе начнется акция «Перекресток»

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:00:42+03:00

Она направлена на снижение общего числа ДТП при проезде перекрестков

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В Саратове 24 и 25 февраля пройдет акция ГИБДД «Перекресток».

- Профилактическое мероприятие направлено на обеспечение соблюдения участниками дорожного движения ПДД, а также снижение общего числа ДТП при проезде перекрестков, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города.

Горожанам напоминают о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU