2020-02-20T16:42:36+03:00
Общество

Сотрудницы ГИБДД вручили сладкие подарки саратовским водителям

Акция прошла в преддверии Дня защитника Отечества
Ольга Симонова
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Фото городской ГосавтоинспекцииФото городской Госавтоинспекции
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Сотрудницы ГИБДД Саратова сегодня, 20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества провели на Славянской площади акцию «В благодарность за ответственное поведение на дорогах».

Фото городской Госавтоинспекции

Фото городской Госавтоинспекции

- Мужчин-водителей поздравляли с наступающим праздником, желали счастливого пути и призывали к соблюдению ПДД, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Также каждому участнику вручили сладкие подарки и блокноты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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