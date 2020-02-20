Сотрудницы ГИБДД вручили сладкие подарки саратовским водителям
Акция прошла в преддверии Дня защитника Отечества
Фото городской Госавтоинспекции
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Сотрудницы ГИБДД Саратова сегодня, 20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества провели на Славянской площади акцию «В благодарность за ответственное поведение на дорогах».
Фото городской Госавтоинспекции
- Мужчин-водителей поздравляли с наступающим праздником, желали счастливого пути и призывали к соблюдению ПДД, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
Также каждому участнику вручили сладкие подарки и блокноты.
ИСТОЧНИК KP.RU