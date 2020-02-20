Сотрудницы ГИБДД вручили сладкие подарки саратовским водителям

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:42:36+03:00

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Сотрудницы ГИБДД Саратова сегодня, 20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества провели на Славянской площади акцию «В благодарность за ответственное поведение на дорогах».

Фото городской Госавтоинспекции

- Мужчин-водителей поздравляли с наступающим праздником, желали счастливого пути и призывали к соблюдению ПДД, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Также каждому участнику вручили сладкие подарки и блокноты.

ИСТОЧНИК KP.RU