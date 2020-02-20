Саратовские родители сдадут ЕГЭ по истории

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:07:19+03:00

Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет в школе №6

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В Саратове 26 февраля пройдет всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

- Также экзамен будут сдавать министр образования области Ирина Седова, представители органов власти, общественные и творческие деятели. В 2020 году акция посвящена Году памяти и славы, поэтому участники проверят свои знания по истории, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Минобразе.

Организатор акции — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Родители встанут на место детей и пройдут всю процедуру ЕГЭ: от металлодетектора до получения результатов.

Мероприятие состоится в школе №6 на Симбирцева, 34. Начало в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU