Саратовские родители сдадут ЕГЭ по истории
В Саратове 26 февраля пройдет всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».
- Также экзамен будут сдавать министр образования области Ирина Седова, представители органов власти, общественные и творческие деятели. В 2020 году акция посвящена Году памяти и славы, поэтому участники проверят свои знания по истории, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Минобразе.
Организатор акции — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
Родители встанут на место детей и пройдут всю процедуру ЕГЭ: от металлодетектора до получения результатов.
Мероприятие состоится в школе №6 на Симбирцева, 34. Начало в 15:00.
ИСТОЧНИК KP.RU