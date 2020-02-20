Жителям Зонального не хватает постов ППС и дорожных знаков

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:46:24+03:00

Они попросили об их дополнительном выделении на встрече с начальником городской полиции

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Начальник УМВД России по Саратову Андрей Чепурной встретился с жителями Волжского района в Зональном поселке.

- Во время выступления он сделал акцент на профилактике различных видов мошенничества. Чепурной призвал горожан не поддаваться на уловки злоумышленников, присутствующим показали видеоролик на эту тему, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Андрей Чепурной. Фото УМВД России по Саратову

Местные жители на встрече также задали свои вопросы. Так, граждане Зонального попросили рассмотреть вопрос о выделении дополнительных постов ППС, чтобы предотвратить преступления. Также они обратились к представителю ГИБДД, чтобы на территории поселка поставили еще дорожных знаков.

Одна из горожанок поблагодарила начальника саратовской полиции за закрытие точки со спиртным на Усть-Курдюмской, 7а. Торговля алкоголем там велась незаконно. Положительной назвали также работу местного участкового.

В конце встречи Андрей Чепурной пообещал взять все высказанные вопросы на контроль. Планируется, что встречи с гражданами будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU