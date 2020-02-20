Максим Сиденко пожаловался на нехватку новых троллейбусов в Саратове

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:51:45+03:00

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На крупном межрегиональном совещании в Энгельсе сегодня, 20 февраля, обсудили ситуацию с горэлектротранспортом в Саратове.

Замглавы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко рассказал об истории развития троллейбусной сети в Саратове.

Первая линия была протяженностью около 6 км, а в период максимального развития существовали 16 маршрутов. При этом единственное крупное обновление подвижного состава произошло в 2008–2009 годах.

В 2019 году город приобрел семь новых троллейбусов для работы на маршруте №1 в центре города. Сейчас парк «Саратовгорэлектротранса» насчитывает 151 троллейбус. Многие из маршрутов дублируются автобусными.

- Мы подали заявку на участие в федеральной программе по обновлению подвижного состава на 30 новых троллейбусов. Вынуждены модернизировать старые трамваи и троллейбусы, — рассказал Максим Сиденко.

ИСТОЧНИК KP.RU