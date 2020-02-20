2020-02-20T15:44:30+03:00
Общество

Саратовским водителям автобусов напомнили о правилах безопасности на железнодорожных переездах

Екатерина Семенова
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Сотрудники Приволжской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» провели профилактическую беседу с водителями пассажирских автобусов городских, пригородных, межгородских и международных рейсов. Мероприятие, организованное на предприятии АО «Межгородтранс», было посвящено безопасности на железнодорожных переездах.

Водителям рассказали о случаях ДТП на переездах, особенностях работы автоматических устройств и важности соблюдения правил дорожного движения. Выступление сопровождалось демонстрацией тематических фильмов.

Слушателям раздали памятки, призывающие к повышенной бдительности на железнодорожных переездах и соблюдению ПДД.

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В 2019 году в Саратовском регионе ПривЖД зафиксировано девять ДТП на железнодорожных переездах. Все они произошли в результате нарушения водителями автотранспорта правил дорожного движения.

Приволжская железная дорога призывает водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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