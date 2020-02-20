2020-02-20T15:01:26+03:00
Общество

В Минпроме и Минтрансе уверены в преимуществе общественного транспорта перед личным

В Энгельсе проходит межрегиональное совещание по развитию электротранспорта
Дарья Вострикова
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На совещании в Энгельсе Саратовской области сегодня, 20 февраля, обсудили ситуацию с городским электротранспортом.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в совещании принимают участие депутаты Госдумы, члены правительства России, главы городов.

Заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов рассказал о ситуации с горэлектротранспортом в стране. По данным Росстата, в 2019 году троллейбусы работали в 85 городах, а трамваи — в 60. На 2020–2024 годы запланировано обновление подвижного состава наземного транспорта, на что будет выделено около 4 млрд рублей. Потребность регионов составляет 1 084 троллейбуса и 589 трамваев.

Следующим слово взял Александр Морозов, замминистра промышленности и торговли. Он уверен, что будущее за электротранспортом, так как пользование общественным транспортом выгоднее, чем личным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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