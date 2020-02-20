2020-02-20T14:33:31+03:00
Происшествия

Сотрудники саратовского УФСИН задержали преступника в федеральном розыске

Мужчина приехал в Саратовскую область из Пензенской
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники оперативного отдела УФСИН по Саратовской области за несколько дней поймали преступника из Пензенской области.

- Прошлым летом 24-летнего мужчину осудили за кражу и приговорили к 300 часам обязательных работ. Однако исполнять решение суда в планы осужденного не входило, — сообщили «КП-Саратов» в областном Управлении.

Гражданина объявили в федеральный розыск.

Оказалось, что злоумышленник сожительствует с девушкой, у которой есть судимость за мошенничество. У пары есть двое детей, которых они сдали в приют в Пензе, а сами уехали в Саратов к знакомому. Тот ведет антиобщественный образ жизни и каждый день устраивает дома пьянки.

ФСИНовцы задержали разыскиваемого и доставили в отдел полиции. Его заключили под стражу для дальнейшего решения вопроса об изменении ему наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудницы ГИБДД вручили сладкие подарки саратовским водителям
Надо заканчивать врать: Володин предложил увольнять чиновников, которые срывают проекты
Саратовские родители сдадут ЕГЭ по истории
Школу в «Авиаторе» обещают сдать к сентябрю
Жителям Зонального не хватает постов ППС и дорожных знаков
Жители «Авиатора» ждут окончания строительства новой школы
23 февраля Wink покажет долгожданный реванш боксеров Уайлдера и Фьюри в прямом эфире
Максим Сиденко пожаловался на нехватку новых троллейбусов в Саратове
Саратовским водителям автобусов напомнили о правилах безопасности на железнодорожных переездах
Вячеслав Володин сегодня будет работать в Саратове
В Минпроме и Минтрансе уверены в преимуществе общественного транспорта перед личным
Сотрудники саратовского УФСИН задержали преступника в федеральном розыске
В Энгельсе проходит крупное совещание по развитию общественного электротранспорта
За полгода саратовский аэропорт «Гагарин» обслужил почти 350 тыс. человек