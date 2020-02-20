Сотрудники саратовского УФСИН задержали преступника в федеральном розыске
Сотрудники оперативного отдела УФСИН по Саратовской области за несколько дней поймали преступника из Пензенской области.
- Прошлым летом 24-летнего мужчину осудили за кражу и приговорили к 300 часам обязательных работ. Однако исполнять решение суда в планы осужденного не входило, — сообщили «КП-Саратов» в областном Управлении.
Гражданина объявили в федеральный розыск.
Оказалось, что злоумышленник сожительствует с девушкой, у которой есть судимость за мошенничество. У пары есть двое детей, которых они сдали в приют в Пензе, а сами уехали в Саратов к знакомому. Тот ведет антиобщественный образ жизни и каждый день устраивает дома пьянки.
ФСИНовцы задержали разыскиваемого и доставили в отдел полиции. Его заключили под стражу для дальнейшего решения вопроса об изменении ему наказания.
ИСТОЧНИК KP.RU