Сотрудники саратовского УФСИН задержали преступника в федеральном розыске

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:33:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники оперативного отдела УФСИН по Саратовской области за несколько дней поймали преступника из Пензенской области.

- Прошлым летом 24-летнего мужчину осудили за кражу и приговорили к 300 часам обязательных работ. Однако исполнять решение суда в планы осужденного не входило, — сообщили «КП-Саратов» в областном Управлении.

Гражданина объявили в федеральный розыск.

Оказалось, что злоумышленник сожительствует с девушкой, у которой есть судимость за мошенничество. У пары есть двое детей, которых они сдали в приют в Пензе, а сами уехали в Саратов к знакомому. Тот ведет антиобщественный образ жизни и каждый день устраивает дома пьянки.

ФСИНовцы задержали разыскиваемого и доставили в отдел полиции. Его заключили под стражу для дальнейшего решения вопроса об изменении ему наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU