За полгода саратовский аэропорт «Гагарин» обслужил почти 350 тыс. человек

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:03:18+03:00

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За полгода работы аэропорт «Гагарин» обслужил более 346 тыс. человек, из них почти 334 тыс. — на внутрироссийских рейсах.

- Пассажиропоток воздушной гавани с 20 августа 2019 года на 48% превысил загрузку старого аэропорта «Центральный» за тот же период работы, — отметили «КП-Саратов» в пресс-службе «Гагарина».

В 2019 году из аэропорта регулярно летали семь авиакомпаний по шести направлениям. Сейчас из Саратова можно улететь в три московских аэропорта, в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Минеральные воды, Сургут.

ИСТОЧНИК KP.RU