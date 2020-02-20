За полгода саратовский аэропорт «Гагарин» обслужил почти 350 тыс. человек
Напрямую можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи
Фото пресс-службы аэропорта «Гагарин»
Изменить размер текста:
За полгода работы аэропорт «Гагарин» обслужил более 346 тыс. человек, из них почти 334 тыс. — на внутрироссийских рейсах.
- Пассажиропоток воздушной гавани с 20 августа 2019 года на 48% превысил загрузку старого аэропорта «Центральный» за тот же период работы, — отметили «КП-Саратов» в пресс-службе «Гагарина».
В 2019 году из аэропорта регулярно летали семь авиакомпаний по шести направлениям. Сейчас из Саратова можно улететь в три московских аэропорта, в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Минеральные воды, Сургут.
ИСТОЧНИК KP.RU