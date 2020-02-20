Машина с беременной женщиной и двумя детьми четыре раза перевернулась на саратовской трассе
Пострадавшие госпитализированы
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В Саратовском районе на трассе перевернулся автомобиль Daewoo Matiz.
Как сообщает «ЧП-Саратов», авария произошла на 361-м км автодороги Саратов — Волгоград.
По предварительной версии, 33-летняя женщина за рулем иномарки не справилась с управлением. Машину занесло, и она перевернулась не менее четырех раз. В салоне, кроме водительницы, которая оказалась беременной, находились дети двух и четырех лет.
Областные спасатели оказали помощь пострадавшим на месте и госпитализировали их.
ИСТОЧНИК KP.RU