Прокуратура обнаружила разрушенный после работ «Т Плюс» тротуар в Саратове

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:17:14+03:00

По всем выявленным фактам в адрес главы администрации Фрунзенского района Саратова внесено представление

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Во Фрунзенском районе Саратова прокуратура во время проверки благоустройства Саратова нашла нарушения.

Так, установлен факт ненадлежащего контроля должностными лицами районной администрации за качеством восстановительных работ.

- На улице Яблочкова, 7 после земляных работ ПАО «Т Плюс» разрушено асфальтобетонное покрытие тротуара, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Также оказалось, что администрация Фрунзенского района заключила контракт с ООО «Благоустройство-Ф». Компания должна была зимой очищать дорожки парков и скверов от снега и наледи. Однако во время мониторинга доказательств этому не нашлось.

Проверяющие обнаружили на бульваре по Рахова от Советской до Вавилова снег и наледь на велодорожках и около скамеек. Та же ситуация на аллее на Астраханской напротив завода ОАО «Серп и Молот» и ЖК «Лазурный».

Неочищенными оказались пешеходные дорожки на аллее роз на площади Кирова и в Детском парке.

По всем выявленным фактам прокуратура внесла в адрес главы администрации Фрунзенского района Саратова представление.

ИСТОЧНИК KP.RU