Балаковец выманил с помощью ножа у пенсионерки 20 рублей и сел за это на девять лет
В Балакове Саратовской области осудили 44-летнего ранее уже привлекавшегося местного жителя. Его признали виновным в угрозах убийством и разбое.
- Утром 25 апреля мужчина подошел на остановку «Космос» на улице Ленина. Вытащил из кармана кухонный нож, подошел к незнакомой девушке и начал угрожать ей. Она убежала. После злоумышленник направился к 32-летней гражданке, к которой приставил лезвие и потребовал деньги. Воспользовавшись тем, что она на улице, женщина скрылась, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Не отчаявшись, мужчина пошел в аптеку на той же улице. Угрожая 70-летней жертве ножом он выпросил наличные. Испугавшаяся пенсионерка отдала 20 рублей. Злоумышленник потратил их на выпивку.
Суд отправил балаковского рецидивиста на девять лет в колонию особого режима и на два года ограничил свободу.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU