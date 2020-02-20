2020-02-20T12:56:33+03:00
Происшествия

Балаковец выманил с помощью ножа у пенсионерки 20 рублей и сел за это на девять лет

До разбоя он успел подойти к двум женщинам и угрожал им убийством
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балакове Саратовской области осудили 44-летнего ранее уже привлекавшегося местного жителя. Его признали виновным в угрозах убийством и разбое.

- Утром 25 апреля мужчина подошел на остановку «Космос» на улице Ленина. Вытащил из кармана кухонный нож, подошел к незнакомой девушке и начал угрожать ей. Она убежала. После злоумышленник направился к 32-летней гражданке, к которой приставил лезвие и потребовал деньги. Воспользовавшись тем, что она на улице, женщина скрылась, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Не отчаявшись, мужчина пошел в аптеку на той же улице. Угрожая 70-летней жертве ножом он выпросил наличные. Испугавшаяся пенсионерка отдала 20 рублей. Злоумышленник потратил их на выпивку.

Суд отправил балаковского рецидивиста на девять лет в колонию особого режима и на два года ограничил свободу.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудницы ГИБДД вручили сладкие подарки саратовским водителям
Надо заканчивать врать: Володин предложил увольнять чиновников, которые срывают проекты
Саратовские родители сдадут ЕГЭ по истории
Школу в «Авиаторе» обещают сдать к сентябрю
Жителям Зонального не хватает постов ППС и дорожных знаков
Жители «Авиатора» ждут окончания строительства новой школы
23 февраля Wink покажет долгожданный реванш боксеров Уайлдера и Фьюри в прямом эфире
Максим Сиденко пожаловался на нехватку новых троллейбусов в Саратове
Саратовским водителям автобусов напомнили о правилах безопасности на железнодорожных переездах
Вячеслав Володин сегодня будет работать в Саратове
В Минпроме и Минтрансе уверены в преимуществе общественного транспорта перед личным
Сотрудники саратовского УФСИН задержали преступника в федеральном розыске
В Энгельсе проходит крупное совещание по развитию общественного электротранспорта
За полгода саратовский аэропорт «Гагарин» обслужил почти 350 тыс. человек