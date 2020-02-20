Балаковец выманил с помощью ножа у пенсионерки 20 рублей и сел за это на девять лет

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:56:33+03:00

До разбоя он успел подойти к двум женщинам и угрожал им убийством

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В Балакове Саратовской области осудили 44-летнего ранее уже привлекавшегося местного жителя. Его признали виновным в угрозах убийством и разбое.

- Утром 25 апреля мужчина подошел на остановку «Космос» на улице Ленина. Вытащил из кармана кухонный нож, подошел к незнакомой девушке и начал угрожать ей. Она убежала. После злоумышленник направился к 32-летней гражданке, к которой приставил лезвие и потребовал деньги. Воспользовавшись тем, что она на улице, женщина скрылась, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Не отчаявшись, мужчина пошел в аптеку на той же улице. Угрожая 70-летней жертве ножом он выпросил наличные. Испугавшаяся пенсионерка отдала 20 рублей. Злоумышленник потратил их на выпивку.

Суд отправил балаковского рецидивиста на девять лет в колонию особого режима и на два года ограничил свободу.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU