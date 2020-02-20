В Энгельсе показали новый троллейбус «Адмирал»
В Энгельсе Саратовской области сегодня, 20 февраля, презентовали новый троллейбус «Адмирал».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», троллейбус представил завода электрического транспорта ООО «ПК Транспортные системы». Мероприятие прошло на базе завода «Тролза».
Интерьер нового троллейбуса.Дарья Вострикова
В презентации приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, представитель ПКТС Феликс Винокур, депутаты Госдумы, члены правительства РФ, мэры городов России, а также представители лизинговых компаний.
В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, мэры городов, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и другиеФото: Дарья Вострикова
Участники презентации осмотрели троллейбус "Адмирал" изнутри.Дарья Вострикова
По словам Феликса Винокура, ООО «ПК Транспортные системы» единственный в стране производитель троллейбусов с системой пассивной безопасности.
Участники мероприятия увидели новый троллейбус. После презентации его подключили к сети.
После презентации новый троллейбус подключили к контактной сети.Дарья Вострикова
ИСТОЧНИК KP.RU