2020-02-20T12:25:57+03:00
Экономика

В Энгельсе показали новый троллейбус «Адмирал»

Его планируют поставлять в другие города России [фото, видео]
Дарья Вострикова
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В Энгельсе представили троллейбус "Адмирал"В Энгельсе представили троллейбус "Адмирал"Фото: Дарья Вострикова
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В Энгельсе Саратовской области сегодня, 20 февраля, презентовали новый троллейбус «Адмирал».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», троллейбус представил завода электрического транспорта ООО «ПК Транспортные системы». Мероприятие прошло на базе завода «Тролза».

Интерьер нового троллейбуса.Дарья Вострикова

В презентации приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, представитель ПКТС Феликс Винокур, депутаты Госдумы, члены правительства РФ, мэры городов России, а также представители лизинговых компаний.

В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, мэры городов, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и другие Фото: Дарья Вострикова

В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, мэры городов, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и другиеФото: Дарья Вострикова

Участники презентации осмотрели троллейбус "Адмирал" изнутри.Дарья Вострикова

По словам Феликса Винокура, ООО «ПК Транспортные системы» единственный в стране производитель троллейбусов с системой пассивной безопасности.

Участники мероприятия увидели новый троллейбус. После презентации его подключили к сети.

После презентации новый троллейбус подключили к контактной сети.Дарья Вострикова

ИСТОЧНИК KP.RU

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