Гречушкина и Славутин официально назначены на должности в правительстве Саратовской области

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:49:48+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал постановление о назначении заместителя председателя правительства — министра труда и социальной защиты.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, ею стала Валентина Гречушкина. Напомним, накануне депутаты областной думы согласовали ее кандидатуру.

Кроме того, министром цифрового развития и связи Саратовской области назначен Адель Славутин.

ИСТОЧНИК KP.RU