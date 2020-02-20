2020-02-20T11:49:48+03:00
Общество

Гречушкина и Славутин официально назначены на должности в правительстве Саратовской области

Валерий Радаев подписал соответствующие постановления
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал постановление о назначении заместителя председателя правительства — министра труда и социальной защиты.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, ею стала Валентина Гречушкина. Напомним, накануне депутаты областной думы согласовали ее кандидатуру.

Кроме того, министром цифрового развития и связи Саратовской области назначен Адель Славутин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24