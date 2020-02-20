Гречушкина и Славутин официально назначены на должности в правительстве Саратовской области
Валерий Радаев подписал соответствующие постановления
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал постановление о назначении заместителя председателя правительства — министра труда и социальной защиты.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, ею стала Валентина Гречушкина. Напомним, накануне депутаты областной думы согласовали ее кандидатуру.
Кроме того, министром цифрового развития и связи Саратовской области назначен Адель Славутин.
ИСТОЧНИК KP.RU