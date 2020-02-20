В Балакове женщина отсудила у владельца собаки 20 тыс. рублей за покусанную руку
В Балакове Саратовской области женщина отсудила моральную компенсацию за укус пса, а хозяин собаки пытался обжаловать сумму.
- Вечером 29 мая истица возвращалась домой. На Пролетарской улице на нее напала собака и укусила за руку. Женщина с ранами обратилась в больницу. Ей причинен легкий вред здоровью, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Собственника пса привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1,5 тыс. рублей.
Пострадавшая также обратилась в суд. В ее пользу взыскали 20 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также судебные расходы.
Ответчик попросил в апелляции снизить размер компенсации. Однако судебная коллегия Саратовского облсуда не стала изменять решение, так как не нашла для этого оснований.
ИСТОЧНИК KP.RU