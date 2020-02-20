В Балакове женщина отсудила у владельца собаки 20 тыс. рублей за покусанную руку

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:47:02+03:00

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В Балакове Саратовской области женщина отсудила моральную компенсацию за укус пса, а хозяин собаки пытался обжаловать сумму.

- Вечером 29 мая истица возвращалась домой. На Пролетарской улице на нее напала собака и укусила за руку. Женщина с ранами обратилась в больницу. Ей причинен легкий вред здоровью, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Собственника пса привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1,5 тыс. рублей.

Пострадавшая также обратилась в суд. В ее пользу взыскали 20 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также судебные расходы.

Ответчик попросил в апелляции снизить размер компенсации. Однако судебная коллегия Саратовского облсуда не стала изменять решение, так как не нашла для этого оснований.

ИСТОЧНИК KP.RU