Ветеринары Саратовской области получают среднюю зарплату по региону

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:56:19+03:00

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Сегодня, 20 февраля, начальник Управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Частов рассказал о важности прививок для животных. Порой недобросовестные граждане не выполняют эти меры, за что следует наказание — от штрафа в 500 рублей до ограничения свободы и исправительных работ — в случае если произошло распространение заболевания.

Подхватить болезнь могут даже домашние животные, их можно привить в ветеринарной станции.

Заразиться возможно от уличной собаки. Признаки нездоровья — животное худое, с взъерошенной шерстью.

За свою работу местные ветеринары получают среднюю зарплату по региону.

Сейчас в школах планируется организовать подготовку классов, по примеру Самойловки, где по субботам проходят занятия, есть все направления сельхозспециальностей, в том числе ветеринарии.

ИСТОЧНИК KP.RU