В Вольском районе три человека пострадали в ДТП Daewoo и МАЗа
Авария произошла на дороге между Вольском и Черкасским
Фото ГИБДД Вольского района
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В Вольском районе Саратовской области сегодня утром, 20 февраля, столкнулись легковушка и МАЗ.
- Авария произошла около 09:40. На 32-м км автодороги Вольск — Черкасское случилось ДТП Daewoo Nexia и МАЗа, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Вольского района.
За рулем легковушки был 31-летний водитель, а МАЗ вел 41-летний шофер.
В результате аварии пострадали три пассажира иномарки: 19 и 21-летняя девушки и 23-летний мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU