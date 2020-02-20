2020-02-20T11:09:54+03:00
Происшествия

В Вольском районе три человека пострадали в ДТП Daewoo и МАЗа

Авария произошла на дороге между Вольском и Черкасским
Ольга Симонова
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Фото ГИБДД Вольского районаФото ГИБДД Вольского района
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В Вольском районе Саратовской области сегодня утром, 20 февраля, столкнулись легковушка и МАЗ.

- Авария произошла около 09:40. На 32-м км автодороги Вольск — Черкасское случилось ДТП Daewoo Nexia и МАЗа, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Вольского района.

За рулем легковушки был 31-летний водитель, а МАЗ вел 41-летний шофер.

В результате аварии пострадали три пассажира иномарки: 19 и 21-летняя девушки и 23-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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