Николай Панков встретился с дольщиками «Капители-2002»

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:23:02+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков встретился с дольщиками саратовского долгостроя ЖСК «Капитель-2002». Взять на контроль этот дом его попросили сами дольщики после того, как Людмила Бокова, ранее курировавшая объект, перешла на работу из Совета Федерации в Минкомсвязи РФ.

Этот долгострой — один из самых проблемных в областном центре, своеобразный рекордсмен по числу проданных несуществующих квартир. Председатель Госдумы Вячеслав Володин помог добиться, чтобы дольщикам выплачивались компенсации за счет федеральных средств.

Ранее Николай Панков уже поднимал вопрос о юридической поддержке, которая необходима дольщикам «Капители-2002». Он подчеркнул, что компенсации должны получить те, кто заплатил за квадратные метры «живыми» деньгами, вложил ипотеку и материнский капитал. Не должно получиться так, чтобы различные юридические и аффилированные лица обогатились на проблемном доме, вложив копейки или вообще ничего. Поэтому людям должна быть обеспечена защита и присутствие квалифицированных юристов на заседаниях суда.

- Спасибо за доверие, которое вы мне оказали, попросив курировать ваш объект. Он действительно очень сложный, но в рамках рабочей группы, созданной по инициативе Вячеслава Володина, удается решить вопросы даже по самым проблемным долгостроям. Он помог принять и важные федеральные законопроекты в защиту дольщиков. И очень важно, что вы и другие инициативные граждане поднимали острые проблемы.

Главное, что мы сейчас должны сделать: обсудить наши дальнейшие шаги с участием специалистов. Найти компромисс по каждому вопросу и поэтапно реализовывать запланированное. Мы так выстраивали работу по всем долгостроям, в том числе по ЖК «Южный», для которого надо было разрабатывать инвестиционную схему. Это было непросто, но в итоге люди получили квартиры и компенсации.

Еще одна важная задача: не допускать, чтобы на недостроенный объект проникали посторонние лица. Мы все знаем о несчастных случаях, которые там происходили с молодежью. Чтобы такое не повторилось, обращусь в правоохранительные органы. Будем с вами постоянно встречаться и отрабатывать все поставленные задачи, — отметил на встрече с дольщиками Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU