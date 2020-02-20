Дважды судимый насильник из Балакова получил третий срок
В Балакове Саратовской области вынесен приговор насильнику.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 26-летнего мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера под угрозой убийства.
Около часа ночи 3 августа он напал на 32-летнюю женщину в подъезде дома на улице Ленина. Та возвращалась от своей подруги. Мужчина схватил жертву за шею и затащил ее под лестницу на первом этаже.
Там он ударил гражданку кулаком по лицу и совершил сексуальные действия. Так как она продолжала отбиваться, злоумышленник еще раз ударил ее коленом и кулаком по лицу.
Тем не менее потерпевшая сумела вырваться и забежала домой. Родственники бросились вдогонку за насильником, но тот сумел скрыться.
После этого женщина в соцсетях опубликовала пост с предупреждением о насильнике, сообщив его приметы. На запись откликнулась еще одна жертва. После этого пострадавшая обратилась в полицию.
В итоге полиция задержала 26-летнего мужчину, который ранее уже два раза был судим за аналогичные преступления.
Суд отправил его на девять лет в колонию строгого режима, несмотря на то, что он не признал вину. Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU